Covid-19 : pas de nouvelles mesures sanitaires pour les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles

Alors que plusieurs établissements scolaires sont fermés pour cause de cas de Covid , alors qu’en Flandre on a souhaité généraliser l’enseignement à distance la semaine précédant le congé de Carnaval, la Fédération Wallonie-Bruxelles estime que, pour le moment, la situation sanitaire est stable.

Maintenir le système d’enseignement tel qu’il est actuellement, c’est la proposition avec laquelle la Fédération Wallonie-Bruxelles viendra, ce vendredi au Comité de Concertation.

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves devraient continuer à suivre les cours à l’école jusqu’en 2e secondaire. A partir de la 3e secondaire, on garderait un système d’enseignement hybride jusqu’au congé de carnaval. Cela signifie que les élèves alterneraient les périodes d’enseignement à la maison et à l’école.

La priorité est ainsi mise sur les apprentissages et sur la santé mentale des adolescents.

La Fédération Wallonie-Bruxelles compte garder un œil sur la situation sanitaire. Si celle-ci devait se dégrader très rapidement, la semaine qui précède les vacances de Carnaval, soit la semaine du 8 au 12 février, pourrait basculer en enseignement 100% à distance. Cela concernerait les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et 7e années.

On l’a dit, la Flandre viendra demain au Comité de concertation avec une autre proposition, celle de pratiquer l’enseignement à distance pendant une semaine avant le congé de carnaval.

Le Comité de concertation a souvent veillé à ce que les décisions prises soient les mêmes dans toutes les régions et communautés. En matière d’enseignent, cela a souvent été le cas. Lors de la première vague, la Flandre n’était pas partisane d’une fermeture des écoles, mais avait été poussée à suivre les autres entités fédérées. On saura à l’issue du Comité de concertation de ce vendredi si l’approche du congé de carnaval sera différente au nord et au sud du pays. Cela dit, dans cette crise sanitaire, les décisions n’ont pas été les mêmes dans les deux régions du pays. Les heures de couvre-feu, par exemple, ont été plus strictes en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre.