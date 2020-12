Covid-19 : les experts préconisent plus de contrôles des vacanciers de retour de zone rouge pour éviter le scénario du congé de carnaval 2020

Dans ce contexte, le gouvernement a demandé aux experts qui le conseillent, ceux du GEMS, le Groupe d’Experts de stratégie de crise pour le Covid-19, de faire des propositions. De source RTBF, il se confirme que ces experts estiment que les mesures actuelles ne découragent pas les Belges de voyager à l’étranger et qu’elles ne permettent pas d’encadrer les retours en Belgique. Ils préconisent des règles plus strictes, comme le dépistage Covid pour tout retour en Belgique. Les experts proposeraient aussi qu’on mette à disposition des chambres d’hôtel pour ceux qui n’auraient pas la possibilité de s’isoler en quarantaine chez eux.

Cette situation fait craindre le pire à certains scientifiques. Interrogée par le Standaard, l’infectiologue Erika Vlieghe (UZ Anvers) estime que ce serait une bonne idée de demander à tous les résidents belges qui reviennent d’un séjour à l’étranger de présenter un test Covid négatif à leur retour en Belgique.

Pour le moment, en vertu des règles validées lors du dernier comité de concertation, seuls ceux qui ne résident pas en Belgique doivent avoir été testés négativement au Covid-19 dans les 48 heures qui précèdent leur entrée sur le territoire belge. " Du point de vue épidémiologique, je ne vois pas de différence entre un non-résident belge et un résident belge qui est allé à l’étranger ", explique Erika Vlieghe à nos confrères du Standaard. D’autres scientifiques, Marc Van Ranst (KU Leuven) et Geert Molenberghs (UHasselt) sont du même avis, selon le Standaard.

Depuis le début de l’épidémie, les contrôles aux frontières sont insuffisants en Belgique.

Interrogé dans le journal télévisé de 13h ce mardi, Yves Coppieters, épidémiologiste et Professeur de Santé publique à l’ULB estime que renforcer les contrôles aux frontières doit être une priorité. "C’est une des clés. Depuis le début de l’épidémie, les contrôles aux frontières sont insuffisants en Belgique. Il ne fait pas partie de la surveillance épidémiologique de la maladie", estime-t-il. " On doit absolument contrôler les non-résidents", ajoute-t-il.

Par contre, pour Yves Coppieters, contrôler tous les résidents Belges à leur retour de zone rouge sera compliqué. "Cela demande une logistique énorme. Il faudrait mettre des tests rapides à disposition aux frontières pour tester les gens qui n’auraient pas un certificat et isoler ceux qui sont positifs dans des lieux particuliers. Sur un plan organisationnel et logistique, c’est très compliqué ", estime Yves Coppieters. Pour les résidents belges ayant voyagé à l’étranger, il préconise plutôt de demander à ces personnes de rester au domicile et de contrôler la quarantaine et l’isolement, tout en fournissant la possibilité d’être testé 5 à 7 jours plus tard.