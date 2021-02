Covid-19 : Les agents immobiliers toujours dans le flou et en attente de pouvoir reprendre les visites

Là où la situation se corse, c’est sur le terrain. Dans le cadre des activités commerciales avec des clients particuliers, lorsqu’il s’agit d’acheter, de vendre ou de louer un bien, les visites et déplacements à domicile sont, en principe, interdits. Cependant, la ministre de l’Intérieur a précisé cette règle, dans des questions-réponses. Dans la pratique, les visites de biens immobiliers sont possibles "si le seul visiteur est présent", précise Nicolas Watillon, le nouveau Président de l’IPI, l’Institut professionnel des agents immobiliers. Concrètement, l’acheteur potentiel d’un bien ou le candidat locataire doit visiter seul le bien en question. L’agent immobilier ne peut entrer dans le bâtiment en même temps. Même chose lorsqu’il s’agit de procéder à l’évaluation d’un bien en vue d’une vente. L’agent immobilier ne peut pas être accompagné du vendeur pour visiter ce bien.

Cela rend le travail compliqué, puisque l’agent ne peut pas accompagner son client à l’intérieur d’une maison ou d’un appartement. Pour les ventes, les évaluations de biens, c’est une situation qui pose de nombreux problèmes. "C’est compliqué, car le logement est un besoin essentiel. On vit des drames. Vous avez des locataires qui ne veulent plus partir de leur logement parce qu’eux-mêmes ne savent plus trouver un nouveau logement. Donc, ils refusent des visites. Sachant qu’un visiteur va visiter un bien, une fois qu’on occupe ce bien, cela complique vraiment la donne. Quand un bien est vide, c’est plus facile, mais il y a quand même beaucoup de biens qui sont occupés", explique Nicolas Watillon. Beaucoup d’agents immobiliers sont dans l’impossibilité de faire des visites, explique-t-on à l’IPI. "Or, vous avez des gens qui doivent vendre, parce qu’ils sont serrés financièrement. Vous avez aussi des décès, des héritages. Pour clôturer des héritages, il y a des opérations, des ventes qui doivent se faire et qui sont bloquées. J’ai vécu le cas de gens qui avaient un crédit pour une durée donnée. L’acte a dû être reporté parce que le vendeur n’avait pas trouvé de nouveau logement. Se pose alors la difficulté du crédit qui doit être renégocié avec la banque pour prolonger et voir si les clients acheteurs auront encore le crédit", détaille Nicolas Watillon. Ce sont autant de situations complexes pour lesquelles les agents immobiliers espèrent des solutions.

Pour les biens à usage professionnel, la situation est plus simple. Là, les visites sont autorisées normalement.