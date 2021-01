Covid-19 : la fermeture des frontières belges serait-elle une option ?

Depuis la création de l’Espace Schengen, l’Union européenne est un grand territoire où la libre circulation est garantie. Les frontières de cet espace sont des frontières extérieures. Les frontières entre les pays qui constituent cet espace ont été abolies.

Néanmoins, des Etats peuvent refermer leurs frontières nationales. C’est prévu par le "Code frontières Schengen" qui autorise d’une manière strictement encadrée un état à fermer ses frontières. Les causes de cette fermeture et la durée de celle-ci sont définies. "Ce sont les articles 23 et suivants. L’article 23 nous dit que s’il y a des menaces graves pour l’ordre public et la sécurité intérieure, un Etat peut réintroduire le contrôle à ses frontières pour une période maximale de 30 jours ou pour la durée prévisible de la menace grave, si elle est supérieure à 30 jours", explique Sylvie Sarolea, Professeur de Droit international et de Droit des migrations à l’UCLouvain. "Il faut que la mesure soit strictement nécessaire en réponse à la menace grave", poursuit Sylvie Sarolea.

Un Etat qui décide de rétablir les contrôles aux frontières intérieures ne peut le décider sans en informer les autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne. "Il doit expliquer ce qu’il passe, justifier, par exemple ici une pandémie. Il doit expliquer où il va réintroduire les contrôles, mais aussi expliquer où il y a des points de passage autorisés. Il n’est pas question que tout puisse être fermé", précise Sylvie Sarolea, de l’UCLouvain.

Le "Code frontières Schengen" a aussi pour but que les Etats ne prennent pas ce genre de mesures de manière désordonnée. La Commission européenne a le soin de coordonner les mesures s’il y en a dans plusieurs états.