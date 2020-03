Covid-19 : la Belgique tente de pallier la pénurie de masques

Avec le développement de Covid-19 sur la planète, et le nombre grandissant de cas en Europe, le prix des masques a flambé, alors qu’ils sont devenus de plus en plus dur à trouver. Face à cette situation, l’OMS recommande donc à chaque pays de prendre ses dispositions pour ne pas faire face une pénurie.

Alors qu’en France, une entreprise a été réquisitionnée, la Belgique doit elle importer ces masques. Denis Ducarme ministre des PME et des indépendants, était l’invité de ce matin sur La Première. Il confirme l’information de nos confrères de la Dernière Heure selon laquelle il y aurait une piste pour pouvoir commander plusieurs millions de masques. "J’ai eu une rencontre avec l’entreprise louviéroise Pharmasimple. On sait qu’au niveau du marché, le prix des masques est en train de s’envoler et l’on parle même de pénurie au niveau mondial. On a la chance en Wallonie d’avoir une entreprise qui achète un certain nombre de productions à destination du personnel soignant. Elle s’engage à fournir à la Belgique plusieurs millions de masques en quelques jours, et c’est donc une opportunité que j’ai communiquée à mes collègues du gouvernement, et qui va nous permettre de répondre à la pénurie."

Pour l’instant, aucune communication n’a été faite sur une réquisition officielle des masques pour le personnel soignant ou les médecins généralistes. Contactée par nos soins ce matin, la ministre de la Santé, Maggie De Block, explique que plusieurs pistes pour se fournir en masques sont envisagées et aucune décision n’a encore été prise.