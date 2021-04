Covid-19 : l’organisation d’événements culturels sous forme de tests "grandeur nature" est toujours prévue mais on ne sait toujours pas quand ni où

Le secteur culturel s’impatiente de savoir quand et sous quelle forme il pourra reprendre des activités et accueillir du public. Du côté flamand, le KVS, théâtre royal flamand de Bruxelles, a décidé de prendre les devants. Il prévoit d’accueillir 50 spectateurs par soirée, à partir du 26 avril, alors que les règles sanitaires actuelles l’interdisent et que rien ne dit que d’ici là elles auront changé.

Du côté francophone, à l’initiative de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait, début mars, lancé l’idée d’organiser six événements culturels. Il doit s’agir de tests menés "grandeur nature", pour évaluer l’impact de tels événements en termes de contamination, par exemple.

Ces expériences pilotes en situation, qui concernent tous les arts de la scène, de la musique et du cinéma, doivent permettre de valider scientifiquement les protocoles sanitaires établis en concertation avec le secteur culturel et les experts pour permettre une réouverture progressive, durable et tenable des activités culturelles. L’idée est aussi d’affiner rapidement les critères sanitaires pour les prochaines réouvertures et l’organisation d’événements à plus grande échelle, lorsque ce sera possible.

En mars, il était envisagé que les premiers événements "tests" pourraient avoir lieu en avril. Mais à l’heure actuelle, la liste des événements n’est toujours pas connue. Au cabinet de la ministre, on confirme que les appels d’offres pour les marchés publics ont été lancés. Des propositions d’événements culturels sont arrivées. Le cabinet confirme aussi que le partenaire scientifique a été choisi. Son rôle sera de mener à bien la construction de l’étude, la collecte de données et d’établir les conclusions et les recommandations en fonction des résultats obtenus.