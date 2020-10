Covid-19 en Belgique : qui est Pedro Facon, le nouveau Monsieur Corona du gouvernement ?

C’est officiel : le commissaire du gouvernement en charge de la crise du coronavirus en Belgique sera Pedro Facon, l’actuel directeur général des soins de santé au SPF Santé Publique. Il a été nommé pour douze mois par le gouvernement ce mardi. Il sera chargé de coordonner la lutte contre la pandémie et d’améliorer la transmission des informations entre les entités fédérées, entouré d’un comité scientifique notamment. Il sera également responsable du fameux baromètre établi par Celeval, dont il fait partie.

Pedro Facon, 39 ans, est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques obtenue à la KU Leuven, indique le site du SPF. Il a notamment été chercheur à l’Instituut voor de Overheid de la KUL, conseiller en stratégie et organisation à l’Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI) et surtout chef de Cabinet soins de santé auprès de la ministre Maggie De Block entre 2014 et 2020. "Il a joué un rôle majeur dans la gestion de la première vague", a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse d’introduction.

Il sera accompagné dans sa nouvelle mission par Carole Schirvel, commissaire adjointe, une épidémiologiste aux hôpitaux du Chirec.