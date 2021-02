Couvre-feu remis en question aux Pays-Bas : quelle base légale chez nous et chez notre voisin ?

Ce mardi aux Pays-Bas, un tribunal de La Haye avait ordonné au gouvernement de lever le couvre-feu national contre le Covid-19. Cette décision faisait suite à une action intentée par le groupe Viruswaarheid ("Vérité sur le virus"), opposé aux mesures de lutte contre le Covid-19. Finalement, ce jugement a été suspendu par une cour d’appel néerlandaise en attendant une nouvelle audience vendredi. Il n’empêche qu’aux Pays-Bas, le couvre-feu fait débat. Tout comme en Belgique. En octobre dernier, un collectif citoyen avait également réclamé la suspension du couvre-feu, le jugeant anticonstitutionnel.

Quelle base légale pour le couvre-feu ?

Aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais avait annoncé début février prolonger le couvre-feu national, en vigueur de 21h00 à 04h30 depuis le 23 janvier, jusqu’au 2 mars. Ce couvre-feu a été instauré sur base de la Loi sur les pouvoirs extraordinaires de l’autorité civile (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg)). Celle-ci permet, dans un contexte exceptionnel d’état d’urgence, de ne pas passer par le processus législatif classique pour faire entrer une mesure en vigueur. Mais ce concept de "contexte exceptionnel" reste vague et peut-être sujet à interprétations. Pour le tribunal qui avait décidé de mettre fin au couvre-feu aux Pays-Bas, dans le cas de cette pandémie, il n’y avait pas de situation d’urgence au sens entendu par cette loi, "comme c’est le cas par exemple lors d’une rupture de digue", écrit-il dans son jugement. En cour d’appel, la justice devra donc décider si ce texte législatif, rédigé bien avant l’apparition du coronavirus, est également applicable au couvre-feu.

Et en Belgique ?

En Belgique, le collectif "Geenvodjepapier.be" avait introduit un recours en extrême urgence devant le Conseil d’État, à qui il demandait de suspendre le couvre-feu imposé en Belgique pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce recours avait été rejeté parce que le couvre-feu faisait l’objet d’un arrêté ministériel et jouissait donc d’une base légale.

Mais de quelle "base légale" parle-t-on ? D’abord, il est question de la Loi du 15 mai 2007, prise après la catastrophe de Ghislenghien en 2004. Ce texte permet au ministre de l’Intérieur de priver le citoyen de certaines libertés en cas de danger ou de catastrophe imminente. Ainsi, l’article 182 donne le droit "au ministre de l’Intérieur, ou à son délégué, et aux bourgmestres, en cas de circonstances dangereuses, en vue d’assurer la protection de la population […] d’assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure" ou bien "d’interdire tout déplacement ou mouvement de la population".

Si certains mettent en cause cette légitimité, d’autres estiment qu’il y a surtout des problèmes de proportionnalité. "On peut se demander si le fait d’imposer un tel couvre-feu dans un village où la population est extrêmement peu nombreuse, est-ce que ce n’est pas disproportionné par rapport à la liberté fondamentale d’aller et venir", note Nicolas Thirion, professeur de droit à l’université de Liège.

Ensuite, les nouvelles mesures prises par le gouvernement ou toute actualisation de ces mesures sont inscrites dans des arrêtés ministériels. Une façon pour le gouvernement de justifier également le caractère légal de ces mesures. Mais cette méthode a été récemment fort critiquée par pas moins de 20.000 avocats. Dans une carte blanche, ils s’inquiètent de l’absence de débat parlementaire dans les prises de décisions. Via les arrêtés ministériels, le gouvernement n’a en effet pas besoin de consulter le Parlement pour prendre de nouvelles mesures et les parlementaires ne votent pas pour les faire ou non adopter. "Dans un Etat de droit démocratique, ces restrictions temporaires doivent être décidées par le Parlement […]. Et donc pas uniquement dans les couloirs du ministère de l’Intérieur, aussi sages et savants soient leurs concepteurs, et aussi bonnes soient leurs intentions", écrivent les magistrats.

Le président d’Avocat.be, Xavier Van Gils, avait alors réclamé des lois à la place des arrêtés ; ce qui obligerait le gouvernement à passer par un vote parlementaire et donc, par un débat parlementaire.

A cette carte blanche et autres critiques, le Premier ministre Alexander De Croo avait répondu qu’une loi pandémie allait être débattue et votée au Parlement et qu’entre-temps, les prochains arrêtés ministériels seraient davantage débattus au sein des différentes commissions.