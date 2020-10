"Confinement partiel" : le Premier ministre annonce un "socle commun" des mesures sanitaires (vidéo)

Le Premier ministre Alexander De Croo annonce ce soir un "socle commun" des mesures sanitaires sur l’ensemble du Royaume. Après avoir consulté les ministres présidents, le Premier ministre a souhaité harmoniser certaines règles.

Un message vidéo, au ton grave, a été émis du 16, rue de la Loi pour expliquer la démarche du gouvernement fédéral (message à voir ci-dessus) .

Maintenant que la Flandre a, elle aussi, actualisée ses mesures et "s'est rallié aux règles plus strictes s'appliquant aux sports, à la culture et aux loisirs, la vie sociale est pratiquement mise à l'arrêt". Et le Premier de parler à présent de "confinement partiel" (c'est la première fois depuis la 1ère vague que le terme "confinement" est utilisé).