Coût de la démocratie : combien vaut votre vote ?

Saviez-vous que, quand vous allez voter, votre voix pouvait rapporter de l’argent aux partis politiques ? En plus de contribuer à la démocratie, votre vote va directement ou indirectement renflouer les caisses des partis politiques.

La Chambre, les Parlements régionaux et communautaires, les conseils provinciaux… La liste des institutions politiques belges est longue. Et chaque assemblée octroie à sa manière de l’argent aux partis politiques en fonction des résultats électoraux. Votre vote influence donc bel et bien les finances des partis politiques. Au total, le soutien de l’État représente en moyenne plus de trois quarts des revenus des partis.

Un vote au fédéral vaut 6,35 euros/an

Prenons l’exemple du Parlement fédéral pour l’année 2020. Chaque parti représenté à la Chambre reçoit un montant forfaitaire de 125.000 euros hors indexation (soit 185.742,58 euros en 2020). A cette somme forfaitaire sont ajoutés 3,17 euros par voix obtenue. Et les partis qui ont aussi un représentant au Sénat (actuellement tous sauf Défi) reçoivent un bonus : 74.297,03 euros par parti et 1,27 euro par vote.

Mais ce n’est pas tout ! Les partis perçoivent un financement public indirect sous forme de subsides aux groupes politiques. Pour former un groupe, il faut un minimum de 5 députés. Pour chaque député, un groupe à la Chambre reçoit 65.476,93 euros. Étant donné que 146 des 150 députés à la Chambre font partie d’un groupe, le montant s’élève à 9.559.632 euros.

Si on combine ces dotations et subsides, on arrive à un montant total de 41.294.630 euros. Pour estimer la valeur d’un vote, divisons ce montant par le nombre d’électeurs qui ont voté pour les partis représentés à la Chambre (6.504.464). Résultat : si vous avez voté pour un parti élu à la Chambre, votre vote rapporte en moyenne 6,35 euros par an au parti pour lequel vous avez voté. Soit, près de 32 euros pour un mandat de cinq ans.

Notez que si vous n’avez pas voté, voté blanc ou nul ou avez voté pour un parti qui n’est pas représenté à la Chambre, votre vote ne renflouera pas les caisses d’un parti politique. Par contre, que vous alliez voter ou pas, les partis continueront tout de même à recevoir les subsides aux groupes politiques.

La Belgique étant un État fédéral complexe, chaque institution a sa propre manière d’octroyer de l’argent aux partis politiques. Vous voulez savoir combien votre vote rapporte aux partis lors des élections fédérales, régionales et provinciales ? On vous a simplifié la tâche : complétez ce questionnaire et vous découvrirez la valeur de votre vote.