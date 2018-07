Coupe du Monde: 16 ans après le but annulé, les supporters belges veulent prendre leur revanche

Brésil... un nom qui fait trembler la Belgique depuis 1963 . Encore plus depuis le 17 juin 2002. Alors que les Diables Rouges disputent le 8e de finale de la Coupe du monde, le but de Marc Wilmots est annulé. La Belgique perd la rencontre face au Brésil. Mais ce vendredi soir, le plat pays pourra enfin prendre sa revanche. Les deux nations se réuniront pour les quarts de finale à Kazan en Russie pour mettre fin, ou pas, à 55 ans de défaite belge .

Pour Nicolas, coiffeur indépendant, le Brésil méritait sa victoire. "À l'époque, l'équipe des Diables n'était pas assez puissante et mature pour gagner. Tandis que cette année, Roberto Martinez permettrait aux Diables de se hisser à la première place du podium", analyse Nicolas. Un gain de maturité entre les joueurs et un changement d’entraîneur qui leurs assurera le succès.

Romuald, lui, s'en rappelle comme si c'était hier. Il avait 10 ans en 2002, mais les souvenirs d'une agitation totale dans la cour d'école le jour du match ne l'ont jamais quitté. "Malheureusement on a été éliminés à cause d'une décision arbitrale douteuse. 16 ans après, l'arbitre n'a toujours pas reconnu son erreur donc on est content qu'il y ait l’arbitrage vidéo cette année", précise Romuald. Si cela reste le match le plus grandiose dans la mémoire des Belges, les Diables ne pouvaient pas gagner. Maintenant, ils ont les capacités de venir à bout de Neymar et de ses coéquipiers. Mais quand bien même la Belgique perdrait le match, elle devra rester fière, selon Romuald.