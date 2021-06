Coup de pouce au tourisme wallon : nouvelle distribution de pass Visit Wallonia le 5 juillet

La pandémie de coronavirus est un fléau à l’échelle humaine et planétaire mais elle a bénéficié au tourisme wallon et fait de la Wallonie une destination de vacances...pour les Belges. L’été dernier, 8 touristes sur 10 étaient Belges et la durée moyenne de leur séjour était d’une semaine, du jamais vu. L’été 2021 sera-t-il du même cru alors que l'heure est au déconfinement et à la libre circulation des personnes retrouvée ? La ministre wallonne du tourisme Valérie De Bue veut y croire et lance la troisième phase du Pass Visit Wallonia le 5 juillet.