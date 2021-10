La Belgique inaugure sa stratégie Health & Biotech Valley ce mardi. L’objectif : "réengager la Belgique dans un processus d’avenir, après avoir vu notre pays assumer un rôle leader au niveau du développement et de la production des vaccins contre le Covid-19."

Notre pays s’est illustré pour son rôle clé dans la production de vaccins lors de la pandémie de coronavirus actuelle. Mais le plat pays occupe également une place stratégique pour l’industrie pharmaceutique mondiale. Les autorités en ont conscience et veulent conserver cette place de choix.

Rester un marché attractif

"Pour devenir cette valley, préserver notre position ne suffira pas : il nous faut renforcer l’écosystème. C’est le seul moyen de rester un marché attractif pour des activités telles que la recherche et le développement, les études cliniques et la production de médicaments", est-il souligné dans une note de synthèse préparée par les services du cabinet du Premier ministre et relatée par l’Echo.

Pour l’occasion plus de 100 dirigeants belges et internationaux du secteur de la santé et des biotechs seront présents, ainsi que de nombreux représentants du monde académique et plusieurs membres du gouvernement fédéral et des Régions. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sera également de la partie pour cet évènement de tout premier plan.