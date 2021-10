Coup d’envoi de la Health & Biotech Valley en Belgique, notre pays nouvel eldorado pharmaceutique ?

La Belgique inaugure sa stratégie Health & Biotech Valley ce mardi. L’objectif : "Réengager la Belgique dans un processus d’avenir, après avoir vu notre pays assumer un rôle leader au niveau du développement et de la production des vaccins contre le Covid-19."

Pour l’occasion, le gouvernement belge, le monde académique et l’industrie de la santé et des biotechs ont signé une charte d’engagement commune, à l’initiative du Premier ministre Alexander De Croo. Ambition : renforcer (encore) la position de la Belgique en matière de R&D et de production dans le champ biopharma.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était également présente.

Fleuron pharmaceutique

Le Premier ministre n’a pas manqué de rappeler le rôle clé joué par la Belgique dans la production de vaccins contre le coronavirus. Il a également insisté sur la place stratégique qu’occupe la Belgique dans l’industrie pharmaceutique mondiale.

7 vaccins exportés hors Europe sur 10 viennent de Belgique

Les frites, les bières, "nous avons bien plus que cela à offrir. Nous sommes un pays d’innovation, d’iTech et de Biotechnologie."

Sans la Belgique, "beaucoup de pays européens seraient toujours en confinement", souligne-t-il. "L’Union européenne a exporté 1 milliard de vaccins durant les derniers mois. Parmi eux, 700 millions ont été produits en Belgique. 7 vaccins exportés hors Europe sur 10 viennent donc de Belgique."

"Success story"

Notre pays se classe aujourd’hui au troisième rang des exportations biopharmaceutiques, avec une valeur totale de 56 milliards d’euros. En 2021, le secteur emploie plus de 40.000 personnes directement et de nombreuses autres indirectement.

