Coup d’envoi de la Health & Biotech Valley en Belgique, notre nouvel eldorado pharmaceutique ?

La Belgique inaugure sa stratégie Health & Biotech Valley ce mardi. L’objectif : "réengager la Belgique dans un processus d’avenir, après avoir vu notre pays assumer un rôle leader au niveau du développement et de la production des vaccins contre le Covid-19."

Le Premier a souligné le caractère unique de la Belgique dans l'industrie pharmaceutique mondiale. "Le succès ne survient pas souvent par accident. Ici, cela est dû aux choix faits pris durant les décénnies passées. Des choix qui sont dûs à des décisions publiques de gouvernements. Aussi le résultats de l'ambition de personnes. Des personnes qui ont choisi d'investir en Belgique et de continuer à développer ce que nous avons."

Les frites, les bières, les diamants, "nous avons bien plus que cela à offrir. Nous sommes un pays d'innovation, d'iTech et de Biotechnologie."

"Si vous demandez à des gens ce qu'ils feraient si la Belgique n'avait pas joué le rôle qu'elle a eu durant les dernières années, la réponse devrait être la suivante : beaucoup de pays européens seraient toujours en confinement."

"L'Union européenne a exporté 1 milliard de vaccins durant les derniers mois. Parmi eux, 700 millions ont été produits en Belgique. 7 vaccins sur 10 qui ont été exportés hors europe viennent de belgique."

"Le fait que nous ne soyons pas un grand pays avec un grand marché intérieur et le fait que nous ayons une économie ouverte, est je pense l'une de nos essences clés. Si nous avons attiré autant d'investissements, ce n'est pas pour notre marché intérieur, mais parce que nous sommes bons."

Le coronavirus nous a appris des choses: 1er élément beaucoup d'industries sont devneues beaucoup plus géopolitiques. Et la santé en fait partie. Le premier ministre explique que si les gens viennent ici parce qu'on est bon, il espère que ça va rester comme ça mais il n'est pas vraiment sûr. Beaucuop de pays ont vu ce qu'on aviat, beaucoup ont vu que l'accès aux soins de santé est quelque chose d'important. "Nous ne devons pas être naïf. Si on veut continuer à attirer des investissements, en Europe et aussi en Belgique, nous devons aussi prendre part dans le jeu géopolitique.

"Si cette industrie devient davantage géopolitique, alors cela signifie que la proximité avec les endroits où sont prises les décisions sont importants. "Nous avons la Belgique, mais nous avons aussi Bruxelles et il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où l'on trouve une si grande concentration de pouvoirs décisionnaires. Nous sommes au niveau de Pékin, de Washington DC, de New York ou encore de Moscou."

Autre chose apprise par le covid, "la vitesse est plus importante que la taille.

"Sans la Belgique, de nombreux pays seraient toujours en confinement." Notre pays s’est illustré pour son rôle clé dans la production de vaccins lors de la pandémie de coronavirus actuelle. Mais le plat pays occupe également une place stratégique pour l’industrie pharmaceutique mondiale. Les autorités en ont conscience et veulent conserver cette place de choix.

Rester un marché attractif

"Pour devenir cette valley, préserver notre position ne suffira pas : il nous faut renforcer l’écosystème. C’est le seul moyen de rester un marché attractif pour des activités telles que la recherche et le développement, les études cliniques et la production de médicaments", est-il souligné dans une note de synthèse préparée par les services du cabinet du Premier ministre et relatée par l’Echo.

Pour l’occasion plus de 100 dirigeants belges et internationaux du secteur de la santé et des biotechs seront présents, ainsi que de nombreux représentants du monde académique et plusieurs membres du gouvernement fédéral et des Régions. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sera également de la partie pour cet évènement de tout premier plan.