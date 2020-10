Côte belge, centres récréatifs, hôpitaux : quand les Bruxellois deviennent indésirables en Flandre

Le domaine récréatif d’Hofstade, en Brabant flamand, est situé à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. Lorsque le soleil pointe le bout de son nez et que la météo est agréable, son plan d’eau et sa plage artificielle attirent les familles et les jeunes. En 2011, un afflux de touristes vire à l’émeute. De violents affrontements opposent des groupes de jeunes aux policiers.

Des décisions radicales sont prises. Les touristes d’un jour seront interdits dans la station balnéaire, dès le lendemain, annonce la bourgmestre Daphné Dumery (N-VA). Elle ne souhaite plus non plus que des trains arrivent en gare entre 9 et 16 h. La ligne Bruxelles-Blankenberge est l’une des plus fréquentées en période estivale avec la ligne Bruxelles-Ostende.

Dans la foulée, plusieurs autres cités balnéaires prennent des mesures similaires ou limitant un afflux massif de touristes, en pleine canicule, et donc les rassemblements de personnes alors que la Belgique est en période de déconfinement coronavirus.

Le bourgmestre de Knokke Léopold Lippens justifie sa décision et pointe d’abord le problème bruxellois. "On a des gens qui viennent de Bruxelles, de Gand, d’Anvers, de Liège, du nord de la France et de la Hollande, et qui considèrent qu’ils peuvent se permettre de se conduire comme ils veulent dans une station balnéaire où on a des règles de base, auxquelles s’ajoutent les règles du coronavirus, et ils ne les respectent pas."