Coronavirus : Yves Coppieters, Leila Belkhir, Geert Bouckaert, Floor Lams nommés à la commission spéciale "corona"

La commission spéciale de la Chambre consacrée à la pandémie de coronavirus a choisi ce vendredi quatre experts au cours d’une réunion à huis clos, dans une ambiance tendue, a-t-on appris à bonnes sources.

La commission a finalement dû passer au vote. Deux francophones assisteront les députés, l’épidémiologiste Yves Coppieters (ULB) et l’infectiologue Leila Belkhir (UCL), et deux néerlandophones, Geert Bouckaert (KULeuven), spécialisé dans la gestion publique, et Floor Lams, consultante en gestion de risque et sécurité.