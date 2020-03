Coronavirus: les autorités insistent "Restez chez vous! Prendre l'air, c'est uniquement dans votre environnement proche"

Benoît Ramacker, porte-parole de la Cellule de crise fédérale, a profité du point presse quotidien concernant le Covid-19 pour une nouvelle fois rappeler à la population les consignes de sécurité. "Toute activité récréative est interdite", insiste-t-il.

"Vous pouvez prendre l'air (courir, marcher, faire du vélo), mais uniquement dans votre environnement proche, précise avec insistance Benoît Ramacker. Il n'est pas autorisé de faire des déplacements pour aller se promener". Il rappelle d'ailleurs que les services de police sont là pour faire respecter cela. Des drones survolent par exemple les parcs bruxellois pour rappeler le nécessaire respect de ces mesures de confinement... et verbaliser si nécessaire.

Il est par ailleurs toujours possible de se déplacer pour aller faire des courses, aller travailler (si le télétravail n'est pas possible), aller à la pharmacie et à l’hôpital, ou encore apporter une assistance à des personnes plus vulnérables.

Partager ses émotions

Le porte-parole a également reconnu l'énorme impact de ces mesures sur la vie quotidienne : "Cette situation peut provoquer beaucoup d'émotions: incertitudes, tensions, colère, tristesse, voire de la peur. Toute la dimension psycho-sociale est très importante, nous tenons compte de cela et nous allons vous accompagner là dedans". Il a donc annoncé la mise en place d'une nouvelle ligne de soutien par les équipes de la Croix Rouge à partir de ce samedi.

Enfin, Benoît Ramacker a insisté sur l'importance d'établir une routine dans votre comportement quotidien à la maison. "Cela va vous permettre de retomber sur une structure et peut-être vous permettre de vivre mieux cette situation difficile, explique-t-il. Si vous ne vous sentez pas très bien, si vous êtes tristes, si vous avez des angoisses, n'hésitez pas à en parler, à exprimer vos émotions, si possible avec quelqu'un dont vous avez confiance, qui est proche avec vous sous votre toit ou par téléphone. Contactez vos amis, contactez votre famille, ne restez pas seuls avec vos émotions".