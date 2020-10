Coronavirus: Valérie De Bue positive, le gouvernement wallon doit se mettre en isolement

La nouvelle vient de tomber. Valérie De Bue, la ministre MR en charge notamment de la Fonction publique et du Tourisme au sein du gouvernement wallon, est positive au corobavrus. Avec comme conséquence directe et immédiate: la mise en isolement de l'ensemble des ministres du gouvernement wallon. Ils ont déjà été testés et les résultats tomberont normalement dans les 24 heures.

Des conséquences à tous les niveaux

En attendant les résultats, il n'y aura plus de réunion en présentiel du gouvernement wallon. Au sein du cabinet de Valérie De Bue mais également des autres ministres, des mesures de précaution sont ou seront aussi prises. Même chose sans doute au Parlement de Wallonie.

Elio Di Rupo a déjà eu le Covid

En septembre dernier, dans une interview, Elio Di Rupo se voulait rassurant. "Vous ne devez pas craindre que je vous contamine, j'ai fait le Covid en mars, tout au début du confinement. je suis immunisé."