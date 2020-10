Coronavirus : une subvention pour aider les pouvoirs locaux qui ont soutenu les secteurs touchés

Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, l'octroi d'une subvention "covid-19" visant à compenser les mesures d'allégement de la fiscalité et des redevances prises par les communes et les provinces pendant la période de confinement économique.

En avril, l'exécutif régional avait déjà décidé de réserver 3,969 millions d'euros pour soutenir les pouvoirs locaux. Ces moyens sont destinés à compenser partiellement les mesures d'allégement de la fiscalité et des redevances locales sur les commerces, les indépendants et les petites entreprises locales touchés par la crise du coronavirus.

Au total, 167 communes et 2 provinces ont participé à cet effort de soutien de l'économie wallonne et ont adopté ce type de mesures. Ces dernières concernent principalement l'horeca, les maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, les forains et les autres commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction.