Coronavirus: une première commune interdit les lieux publics aux personnes revenant des zones à haut risque

Afin de se conformer aux recommandations de l’OMS qui préconise de prendre toutes les mesures nécessaires préventives pour limiter le risque de propagation du Coronavirus - Covid 19, le bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert Olivier Maingain a estimé devoir prendre un arrêté de police interdisant l’accès aux établissements scolaires, crèches, maisons de repos, centres sportifs, bibliothèques, centres culturels, lieux de spectacle, bâtiments de l’administration communale ou de tout service public sis sur le territoire de sa commune, à toute personne revenant d’un voyage privé ou professionnel dans une zone à haut risque déterminée par le SPF des Affaires étrangères (Chine, Thaïlande, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, Iran, Vénitie et Lombardie) pendant les 14 jours suivant le retour en Belgique.

►►► Coronavirus: mortalité, symptômes, transmission, traitements, incubation, vaccin, le vrai du faux

Cet arrêté a fait bondir le bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf (MR), dont la commune partage la zone de police Montgomery avec Woluwé-St-Lambert et Woluwé-St-Pierre: "Cet arrêté va susciter la panique et l'angoisse au sein de la population. Le coronavirus est un problème de santé publique fédérale et mondiale, prendre un arrêté au niveau communal est grotesque", estime-t-il. Il plaide donc pour une réunion rapide des 19 bourgmestres de Bruxelles.