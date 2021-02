Coronavirus: une lettre ouverte demande de vacciner les jeunes plus rapidement. Est-ce possible ?

Dans cet esprit, pour les signataires, la campagne de vaccination devrait être réorientée. "Il nous semble logique que les personnes âgées, les plus vulnérables et les personnes ayant un job essentiel soient vaccinées en premier. Mais pourquoi ne pas donner la priorité aux jeunes entre 18 et 24 ans après eux ?", proposent-ils encore. "Nous vous comprenons, vous les jeunes. Et tout comme vous renoncez à votre place dans le bus pour les personnes âgées, nous sommes maintenant prêts à renoncer à notre place pour vous", écrivent-ils. "Renoncer à notre place pour le vaccin pourrait être un premier pas, même s’il est symbolique. Nous leur donnons un signe qu’ils comptent dans notre société, dans laquelle il vaut la peine de s’investir", concluent les signataires.

Les signataires de cette lettre ouverte se disent sensibles à la situation difficile que vivent actuellement les jeunes. "Non seulement le bien-être mental est en jeu mais d’autres problèmes apparaissent également", estiment-ils. Parmi les problèmes, "des jeunes qui cessent d’étudier parce qu’ils n’en ont plus les moyens car leur job d’étudiant n’est plus possible. Ou encore les jeunes qui font leurs premiers pas sur le marché du travail et qui n’obtiennent pas de contrat à durée indéterminée ou qui sont au chômage depuis plusieurs mois", écrivent-ils dans leur lettre. Pour eux, il faut entendre ces signaux.

Le ministre flamand compétent pour la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V) a déjà réagi à cette lettre ouverte. Il estime que la question des assouplissements pour les jeunes ne doit pas être liée à celle de leur vaccination. "Nous sommes conscients que c’est une période très difficile, également pour les jeunes qui ont plus de 18 ans", a commenté le ministre flamand en marge de la présentation d’une campagne d’information à Saint-Nicolas (Flandre orientale). "Je plaide pour que, dès que des assouplissements sont possibles, on pense aux jeunes en première instance. Et que l’on ne fasse pas dépendre cela du fait que ces jeunes soient ou non vaccinés à ce moment-là". "La question de la vaccination, et comment elle doit se faire, est une question pour les virologues et la stratégie de vaccination", a-t-il ajouté.

De son côté, le virologue de la KUL, Marc Van Ranst, interrogé par la VRT a semblé ouvert à cette proposition des signataires de la lettre ouverte. "Je pense que c’est une bonne idée en soi. Nous savons que ce groupe est dans une période importante de sa vie et devoir vivre aussi différemment est difficile pour eux", a estimé Marc Van Ranst. Selon lui, il aurait été difficile de faire autrement pendant la première vague et même pendant la deuxième vague. Quant à vacciner plus rapidement les jeunes, selon Marc Van Ranst, "au fur et à mesure qu’on va vacciner de plus en plus de gens, on pourra être plus souple". Cela devrait permettre de trouver une marge de manœuvre pour vacciner les plus jeunes plus vite que prévu.