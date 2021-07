Coronavirus : une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les artistes belges francophones qui s’exportent

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi d’accorder une aide financière supplémentaire pour soutenir les artistes belges francophones qui s’exportent et dont les activités ont souffert de la crise sanitaire.

Près de 4 millions d’euros seront ainsi alloués à titre de subvention exceptionnelle à Wallonie-Bruxelles International (WBI) pour assurer la relance de ces ambassadeurs de la culture francophone belge.

Trois axes prioritaires ont été définis pour stimuler, sur trois ans, la diffusion à l’international de ces artistes.

L’argent servira notamment à financer des tournées et des résidences à l’étranger, à renforcer les coproductions internationales en arts de la scène, à permettre des participations à des festivals internationaux, etc. Un soutien au secteur des Lettres et Livre est aussi à l’étude, selon un communiqué du gouvernement diffusé jeudi.