Coronavirus: un conseil de sécurité à 16h

Un Conseil national de Sécurité (CNS) se réunira mardi après la Déclaration gouvernementale lue à la Chambre par la Première ministre, Sophie Wilmès, a annoncé cette dernière. Selon plusieurs sources, la réunion devrait commencer à 16h. Elle rassemblera, outre la Première ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres compétents, les représentants des entités fédérées et les responsables des services de sécurité. Ils prendront connaissance du rapport des experts du "risk management group" et devraient décider de mesures additionnelles.

Le CNS s'était déjà réuni jeudi passé et avait pris une série de mesures de restriction importantes concernant les écoles, les établissements horeca et les activités récréatives, culturelles, sportives et folkloriques.