Coronavirus : un comité de concertation aura lieu ce mercredi matin

Le prochain comité de concertation aura lieu mercredi matin selon les informations de Belga. A quelques jours de la rentrée des vacances de printemps, les discussions devraient porter sur les écoles, mais le menu des discussions n’est pas connu, à ce jour.

Par ailleurs, la situation dans les unités de soins intensifs est très préoccupante. En effet, comme le soulignait ce vendredi, Yves Van Laethem, le porte-parole du centre interfédéral de crise, "96% des "96% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients Covid et non-Covid".

Cependant, on observe actuellement une diminution des contaminations et des admissions à l’hôpital. Des données à prendre avec précaution, dans la mesure où nous sortons d’un long week-end férié et que ces données peuvent être différées.