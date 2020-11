Coronavirus : un accord associant "l'arc-en-ciel" et le cdH sur les recommandations wallonnes à propos de la crise

Le PS, le MR, Ecolo et le cdH se sont mis d’accord sur un projet de 236 recommandations issues des travaux de la commission spéciale du parlement wallon sur la crise du coronavirus, ont-ils annoncé jeudi. Le texte sera débattu vendredi.

"Le travail a été conduit de façon ouverte avec les groupes politiques qui souhaitaient se concerter sur un projet de recommandations, en recherchant le plus large consensus possible. Dans ce contexte, PS, MR, Ecolo et cdH ont aujourd’hui déposé un projet de 236 recommandations avec l’objectif clair de mieux s’armer pour faire face à une crise sanitaire d’ampleur", ont expliqué les quatre chefs de groupe, André Frédéric (PS), Jean-Paul Wahl (MR), Manu Disabato (Ecolo) et François Desquesnes (cdH) dans un communiqué.

Les recommandations abordent les différents aspects de la crise, en se concentrant sur la santé : l’architecture institutionnelle, le personnel et les résidents des institutions d’hébergement et de soins, le travail de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq), les équipements de protection, etc.

Le PTB fait cavalier seul

"Tout n'est pas à jeter dans les recommandations avancées par la majorité wallonne PS-MR-Ecolo et le cdH mais pour nous, des éléments importants manquent", notamment sur les responsabilités de la Région dans l'échec des systèmes de tests et de traçage de contacts, a estimé, jeudi, le chef de groupe du PTB au Parlement de Wallonie, Germain Mugemangango. Le parti souhaite une refédéralisation des soins de santé, un arrêt de la marchandisation de la santé et aussi plus d'aides pour les indépendants.