Coronavirus : Sophie Wilmès s'adresse aux Belges sur les réseaux sociaux : il faut continuer les efforts

A quelques jours d’un nouveau Conseil National de Sécurité, la Première ministre, Sophie Wilmès prend la parole dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L’augmentation du nombre de contaminations au coronavirus et celle des hospitalisations inquiètent. C’est dans ce cadre que la Première ministre s’adresse à la population. "Les derniers chiffres relatifs à la situation sanitaire dans notre pays, relayés par les experts et par la presse, nous inquiètent, ils doivent être pris au sérieux, les contaminations augmentent de manière importante. On le constate dans toutes les tranches d’âge. Les hospitalisations sont en hausse également ", déclare Sophie Wilmès. Elle poursuit : "Nous savions que la reprise de certaines activités, la rentrée scolaire et le retour de vacances allaient être propices à ce rebond, c’est le cas partout en Europe".

La Première ministre revient ensuite sur les efforts réalisés en Belgique depuis le début de la crise sanitaire. " Cela fait plusieurs mois que nous luttons ensemble contre le coronavirus avec des difficultés, mais aussi avec des succès " explique-t-elle. "Au cœur de l’été, nous avons réussi à ralentir la reprise de l’épidémie grâce aux mesures prises, mais surtout grâce au fait que la grande majorité d’entre nous a décidé de continuer à respecter les règles. En faisant cela, nous avons réussi à garder la situation sous contrôle afin de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Notre approche et nos résultats ont d’ailleurs été pris en exemple dans d’autres pays ", poursuit-elle.

" Chacun d’entre nous peut participer à la solution "

La Première ministre constate que la lassitude commence à s’installer chez les Belges. " Je le comprends très bien ", dit-elle. " L’incertitude est démotivante, la multiplication des messages contradictoires l’est encore plus. N’oublions pas que chacun et chacune d’entre nous peut participer à la solution. En fait, nous sommes la solution.", poursuit Sophie Wilmès pour qui les gestes barrières, se laver les mains, respecter en tout temps les distances de sécurité et porter un masque, restent la meilleure protection, comme elle le rappelle à la population. " Nous devons faire l’effort de continuer à les respecter ", demande la Première ministre.

Elle appelle aussi les Belges à faire preuve de prudence : " Il est très important aussi de s’isoler dès les premiers symptômes et de respecter toujours la quarantaine obligatoire, Il est aussi fondamental de continuer à limiter les contacts rapprochés et surtout, ne pas prendre part à des activités qui enfreignent les règles sanitaires ", déclare Sophie Wilmès.

Respecter ces consignes est nécessaire pour protéger les autres, ses proches en particulier. "Nous savons qu’après une hausse des contaminations, viennent les hospitalisations et puis les soins intensifs pour les plus vulnérables d’entre nous. Viennent ensuite les décès, malheureusement. Il s’agit de nos parents, nos enfants, nos partenaires ou nos amis. C’est pour cela que nous devons agir dès à présent. N’attendons pas qu’il soit trop tard pour un sursaut ", martèle la Première ministre.

Un nouveau Conseil National de Sécurité la semaine prochaine

Sophie Wilmès rappelle que les entités fédérées continuent à travailler au quotidien pour améliorer la coordination, le testing, le traçing et les autres impératifs à la gestion de cette crise inédite et complexe. " Le travail déjà abattu est colossal. Il est aussi loin d’être terminé ", déclare-t-elle.

Un Conseil National de Sécurité se tiendra dans le milieu de la semaine prochaine. Un groupe d’experts multidisciplinaire y travail déjà. "Mais agir dans la lutte contre le coronavirus doit se faire au quotidien, il ne faut pas attendre un nouveau CNS ou de nouvelles mesures pour agir, nous devons tous impérativement œuvrer chaque jour à éviter de devoir reprendre des mesures plus radicales,

Dès à présent et pour de longs mois encore, notre avenir est entre nos mains. Chacun est indispensable pour traverser cette épreuve", recommande la Première ministre.

Et elle conclut : " Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres ".