Coronavirus : seuls 7% des voyageurs se sont fait tester en octobre

En octobre, seuls 7% des voyageurs revenant d'une zone rouge et ayant rempli le formulaire de localisation du voyageur ("passenger locator form") en ligne se sont fait tester à leur arrivée en Belgique, ressort-il d'une réponse du ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, à une question parlementaire.

En août, 187.527 voyageurs en provenance d'une zone orange et 29.421 personnes revenant d'une zone rouge avaient rempli ce formulaire en ligne. Ce nombre a fortement chuté depuis, passant sous la barre des 100.000 formulaires remplis.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

En août toujours, 72% des voyageurs revenant de zone rouge avaient subi un test, pour un taux de positivité de 5%. En octobre, seuls 7% se sont fait tester, pour un taux de positivité de 4,3%. Cette évolution est toutefois liée au changement de politique de testing pour les voyageurs, avec l'introduction du 'self assessment tool', un outil permettant de savoir, en fonction du score obtenu, si un test est nécessaire ou pas. Et après le 21 octobre, les voyageurs asymptomatiques n'ont plus pu se faire tester.