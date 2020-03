Coronavirus: selon Elio Di Rupo (PS), "10 millions de masques arrivent pour les hôpitaux et les généralistes"

Rassemblements interdits à l'intérieur: pas à l'extérieur? - A Votre Avis - 11/03/2020 Une mesure a beaucoup fait parler d'elle: l'interdiction des événements rassemblant plus de 1000 personnes en milieu couvert. "Pourquoi 1000?", "Quel est ce chiffre arbitraire?", peut-on entendre. Avec pédagogie, Marius Gilbert", épidémiologiste à l’ULB, répond: "Il faut bien un seuil. Il permet de ne pas atteindre trop durement à la vie des gens. C'est difficile pour le monde du spectacle, mais c'est nécessaire". Et quelle différence entre les événements couvert ou à l'air libre? Certains représentants sportifs voient une injustice, notamment entre le basket et le football. "Il est prouvé de manière empirique que les microbes se déplacent plus facilement en intérieur. L'extérieur permet des mouvement d'air".