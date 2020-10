Coronavirus : réunion au sommet autour du Premier ministre

Ce mercredi midi, Alexander De Croo réunit lors d’une réunion virtuelle les cinq autres chefs de gouvernement du Royaume. Ce n’est pas à vraiment parler un Comité de Concertation mais plutôt une réunion de coordination sur la situation liée à la pandémie de Coronavirus en Belgique, alors que le pays constitue désormais la zone la plus contaminée de tout le continent.

Depuis l’installation du nouvel exécutif fédéral, cela tire quelque peu à hue et à dia entre les différents niveaux de pouvoir.

Comité de Concertation

On l’a vécu fin de la semaine dernière quand le Comité de Concertation a été précipité le jeudi soir avec une communication a minima le vendredi matin. Et ce n’est qu’ensuite, en ordre dispersé, que les gouvernements de Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Bruxelles-Capitale ont annoncé leurs mesures spécifiques, contredisant même parfois leurs propres déclarations. La Flandre se refusait alors à toutes mesures complémentaires.

La Belgique avançait en ordre dispersé. Le citoyen a sans doute un peu de mal à s’y retrouver.

Le Premier ministre va tenter d’y mettre bon ordre mais sa marge de manœuvre est étroite : constitutionnellement, il ne dispose pas de droits supplémentaires que ses "collègues". En Belgique, le gouvernement fédéral n’est pas le "supérieur hiérarchique" des entités fédérées. Place donc à ce fameux "consensus à la belge" sérieusement malmené ces derniers temps.