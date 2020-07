Coronavirus : reprise progressive des vols à Brussels Airport en juin

"Même si la reprise est lente et progressive, la tendance est à la hausse au fil des semaines avec une offre de plus en plus riche de destinations. En juin dernier, mois de transition donc, Brussels Airport a constaté une baisse de 96,5% en termes de passagers, par rapport au même mois de l'année dernière", souligne jeudi Brussels Airport.

Le mois dernier, 83.589 passagers ont transité par Brussels Airport, soit une baisse de 96,5% par rapport à juin 2019. Cette diminution "très légèrement moindre" que les deux derniers mois, s'explique par la reprise à petite échelle des activités passagers pour tous types de déplacement depuis le 15 juin.

Le nombre de passagers au départ et à l'arrivée a diminué de respectivement -95,9 et -97,2%. En juin, d'une centaine de vols par semaine durant la première quinzaine, on est passé à environ 500 vols par semaine après le 15 juin. Au total, 1.146 vols ont été effectués sur tout le mois. D'abord pour des vols essentiels donc puis ensuite pour des vols non-essentiels principalement vers les pays européens.

Le volume de fret à Brussels Airport a très légèrement diminué de -0,5% par rapport à juin 2019. Le volume de fret aérien a même augmenté pour la première fois depuis le début de crise de +4,8%. "Un résultat bien plus positif que la tendance globale, puisque, à l'échelle mondiale, le fret aérien baisse de -25%, en grande partie en raison de la très forte diminution du belly cargo, soit le cargo à bord d'avions de passagers, qui a en charge 50% des volumes transportés à travers le monde", explique Brussels Airport.

Depuis juillet, pas moins de 100 destinations sont proposées à Brussels Airport par une quarantaine de compagnies aériennes. Il s'agit principalement de destinations européennes liées à l'ouverture des frontières.