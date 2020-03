Coronavirus: reports en cascade de salons et de concerts en région bruxelloise

Annuler les événements qui rassemblent 1000 personnes et plus, voilà la recommandation du gouvernement fédéral, charge aux gouverneurs et bourgmestres "d'opérationnaliser cette décision". Qu'en est-il à Bruxelles ?

Au terme d'une réunion de sécurité en présence des 19 bourgmestres bruxellois, le Ministre-Président, Rudi Vervoort, a dévoilé lors d'une conférénce de presse les mesures prises en matière de rassemblements.

Si les manifestations sportives en extérieur sont bel et bien maintenues, en revanche tout événement en intérieur rassemblant plus de 1000 personnes est désormais interdit, et ce au moins jusqu'au 31 mars.

Conséquence, des reports sont d'ores et déjà annoncés dans les salles de spectacle bruxelloises dont la jauge dépasse le millier de spectateurs.

Ainsi à Forest National, le concert de VITAA & SLIMANE prévu ce jeudi 2 avril à Forest National est reporté au 6 octobre 2020.

A La Monnaie, la représentation de Così fan tutte de ce 10 mars est maintenue, mais la direction se réserve le droit "de prendre éventuellement d’autres mesures pour les représentations à venir."

Les communications de Bozar, du Cirque Royal et de Wolubilis se font attendre à ce stade. La direction de l'Ancienne Belgique, elle, se dit "préoccupée", et annonce regarder "comment aborder les prochains concerts."

Concernant les salons prévus au Palais 12 au Heysel, la sentence ne s'est pas fait attendre. Plusieurs événements sont postposés.

C'est le cas du salon "Babyboom", qui devait se tenir les 20, 21 et 22 mars prochains, l'événement aura lieu les 16, 17 et 18 octobre 2020.

Même chose, entre autres pour les salons "Made in Asia", déplacé au 4, 5 et 6 septembre 2020, "Laborama", remis aux 11 et 12 juin, "Photo Days", déplacé aux 10, 11 et 12 octobre 2020, et "Eurantica", reprogrammé du 2 au 7 juin 2020.