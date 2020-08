Coronavirus : rejet d'un recours de citoyens et d'un cinéma contre les obligations de port du masque

Le Conseil d'Etat a rejeté lundi des demandes de suspension introduites en extrême urgence par une poignée de citoyens ainsi qu'une société (Dreamline) exploitant un cinéma à Tamines, qui visaient des arrêtés ministériels détaillant les mesures anti-Covid. Dans les deux affaires, le Conseil d'Etat a estimé que les conditions de l'extrême urgence n'étaient pas remplies, car les textes attaqués ont entre-temps évolué à l'issue des dernières réunions du Conseil national de sécurité.

Les quatre citoyens et la sprl voulaient spécifiquement attaquer l'obligation du port du masque dans différents lieux. Si celle-ci n'était pas très large dans une première phase de la pandémie de Covid-19 en Belgique, elle a ensuite graduellement été étendue, entre autres aux magasins, aux endroits très fréquentés, aux célébrations religieuses et événements, etc.