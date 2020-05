Coronavirus : que puis-je faire (ou non) durant ce long week-end ?

Pas d’excursion permise jusqu'à nouvel ordre. Par contre, certaines visites culturelles sont autorisées. Mais attention, les règles de déplacement sont strictes et il n’est pas question d’improviser. Voici un petit récapitulatif de ce qui est permis ou non.

Ce week-end, vous pouvez notamment décider de vous rendre au musée ou sur un site historique. Depuis le 18 mai, certaines attractions touristiques ont rouvert leurs portes en Wallonie comme à Bruxelles.

L’arrêté royal autorise aussi la visite des parcs, jardins et réserves naturelles. A noter que les pique-niques et les bains de soleil n’y sont pas autorisés. Les espaces habituels prévus pour ces activités seront fermés.

Les parcs animaliers peuvent vous accueillir. Les cafétérias et restaurants de ces parcs seront fermés.

Vous pouvez également aller faire vos courses au marché ce week-end. Les marchés de maximum cinquante échoppes auront lieu moyennant l’accord des autorités locales et la mise en place d'un plan de circulation.

A noter que le port du masque sera conseillé pour les clients et visiteurs, et obligatoire pour les commerçants sur les marchés et le personnel dans les musées.