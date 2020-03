Coronavirus : quand Maggie De Block est défendue par le PTB

Lors de la commission santé aujourd’hui à la Chambre, une situation plutôt inhabituelle s’est déroulée. Maggie De Block est prise à partie par la N-VA qui critique la manière dont est gérée l’arrivée du coronavirus chez nous : mauvaise communication, manque de médicaments et de masques, médecins qui se sentent abandonnés.

C’est alors que Sofie Merckx, députée PTB et doctoresse de profession, a pris la défense de la ministre de la Santé. Elle estime que, pour elle, la gestion du dossier a été bien faite par Maggie De Block et les différentes instances scientifiques et la communication de bonne qualité. Une aubaine donc pour la ministre attaquée par ses anciens partenaires de majorité.

Rappelons que la ministre de la Santé a annoncé hier qu’un point sur le nombre de cas détecté chez nous serait fait chaque jour, à 10 heures, par le SPF Santé publique. Les autorités se réuniront également, au moins, une fois par semaine pour donner une réponse coordonnée à travers tout le pays.