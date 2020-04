Coronavirus : pour B. Lutgen, le plan de relance est une "bouffée d'oxygène et une bouée de sauvetage pour l'Europe"

Benoît Lutgen, député européen, bourgmestre de Bastogne et ancien président du cdH était l’invité de Matin Première ce vendredi. Il est revenu sur les quelque 540 milliards d’euros débloqués cette nuit du côté de l’Europe pour l’économie, et la situation des bourgmestres dans la lutte contre le coronavirus.

L'invité de la matinale : Benoît Lutgen - Est-ce que la réponse de l'Union Européenne est à la... Cette nuit, l'Union Européenne s'est enfin entendue pour aider l'Europe à faire face à cette crise sanitaire. Mais est-ce que cette réponse est à la hauteur ? Nous avons posé la question au député européen, Benoît Lutgen. Il est aussi bourgmestre de Bastogne. On lui donc aussi demandé comment ça se passe pour les élus locaux face à cette épidémie.

La France dans le viseur Benoît Lutgen se réjouit des 540 milliards dégagés cette nuit par les ministres européens des Finances. "C’est une bouffée d’oxygène pour les entreprises. Une bouffée d’oxygène aussi pour les personnes qui sont en chômage partiel. C’est l’Europe qui répond très concrètement aux besoins de la population. Il était temps !". Le député européen salue le soutien particulier aux états les plus vulnérables (Italie et Espagne, en tête, avec 240 milliards pour ces pays). "C’est une bouffée d’oxygène pour l’économie, et une bouée de sauvetage de l’Europe". Car elle a enfin trouvé un accord. "C’était impossible de sortir sans accord, c’est aussi simple que cela". Pour Benoît Lutgen on était proche d’une "implosion européenne". L’ex-président du cdH se penche spécifiquement sur la situation dans la botte italienne. "J’ai une pensée particulière pour nos amis Italiens. Après la crise des réfugiés […], beaucoup de pays sont restés sans grande solidarité à l’égard de l’Italie. Et singulièrement la France." Et Benoît Lutgen de pointer l’Hexagone : "Je tiens à le dire. Et je l’ai dénoncé au Parlement européen". "Laisser les pays en difficulté au bord du chemin n’a aucun sens. Ça n’a aucun sens au niveau de la solidarité. C’est manquer de cœur et ça n’a aucun sens sur le plan économique à moyen terme et à long terme. Un pays qui part vers la faillite concerne tous les autres". Le député européen est satisfait du fait que l’Europe soutienne les PME. "C’est un premier pas important qui montre que l’Europe prend soin de ses citoyens".

Union européenne face à la pandémie: mourir ou s'unir ? - JT 19h30 - 09/04/2020 Sur la scène politique Européenne, Les 27 étudient toujours, la riposte économique à la crise sanitaire. Pour l'heure aucun plan, pas d'accord entre ministres des Finances malgré 16 heures de discussions déjà mardi. Vont-ils enfin parvenir à s'entendre ?

Domaines stratégiques Le centriste pense que la crise sanitaire est révélatrice d’un manquement de l’Union. Elle aurait, et il le regrette, abandonné l’objectif stratégique de la santé. Et Benoît Lutgen de plaider pour contrer la dépendance à d’autres pays : "Demain l’Europe, doit avoir dans les domaines de l’alimentation, de l’énergie, du numérique, de la santé (au moins ces 4 domaines stratégiques et la Défense), une indépendance, une souveraineté. On ne peut pas être dépendants comme ça d’autres pays. Parce que quand on est dépendants, quand il y a des difficultés, vous avez déjà un genou à terre. Et en plus, nous sommes dépendants aussi de régimes antidémocratiques." ►►►Des entreprises chinoises écoulent des masques non conformes en Europe

L’exemple transfrontalier des salons de coiffures avait fait parler de lui (reportage du mars) Confinement : des salons de coiffure fermés à Bastogne - JT 13h - 23/03/2020 Autre initiative locale à épingler. A Bastogne, le Bourgmestre a décidé de fermer les salons de coiffure. C'est vrai que jusqu’ici, ils peuvent fonctionner. Les mesures prises au niveau fédéral ne les concernent pas. Mais eux-même ne comprennent pas ce qui justifie encore cette ouverture ?

Et comme maïeur, le député européen se sent-il écouté par les autres niveaux de pouvoir ? "Chacun doit compter sur soi-même, dit-il. On doit d’abord développer la solidarité locale. Il y a des beaux moments dans ces moments de difficultés énormes". Et Benoît Lutgen d’oser la métaphore entre bourgmestre et couteau suisse. "Ils doivent tout gérer (et je pense surtout aux bourgmestres des toutes petites communes), s’occuper de tout". L’homme-fort de Bastogne assure donner la priorité absolue au personnel soignant. Une prime de 5000 euros pour les indépendants impactés par la crise du COVID a été débloquée par la région wallonne. Benoît Lutgen souhaite que ces moyens soient élargis. Une prime étendue et peut-être même augmentée. "Ainsi, Bastogne soutien l’ensemble du personnel qui est sur le terrain. Ces personnes vont recevoir une prime en chèque-commerce de 200 euros par mois". Celle-ci sera à dépenser lors de la réouverture des commerces locaux à la fin du confinement, pour en même temps favoriser le circuit court et les producteurs de la région.

La Wallonie prend de nouvelles mesures et débloque 350 millions d'euros d'aides - JT 19h30 -... 350 millions d'euros pour aider l'économie wallonne ! C'est ce que vient de décider le Gouvernement wallon qui dégage également des moyens supplémentaires pour le secteur des soins de santé. A l'Elysette à Namur, quelles sont ces aides et qui va en bénéficier ?