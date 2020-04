Coronavirus : "Oui, il y aura un déploiement des tests sérologiques en Belgique", dit Emmanuel André

Le CHU de Liège a permis d’élaborer des tests sérologiques rapides. Ces tests ont l’avantage de détecter la présence importante d’anticorps. Un élément intéressant car ces anticorps sont présents quand le corps d’une personne a dû se battre contre le coronavirus. Donc cela permettrait de déterminer qui a eu le coronavirus, qui l’a et qui ne l’a pas eu. Une donnée fondamentale pour déterminer quelle proportion de la population est immunisée.

Lors du point presse quotidien du centre de crise interfédéral contre le coronavirus, Emmanuel André, le porte-parole, a expliqué : "Il est prévu en Belgique de déployer ce type de tests après avoir validé les différentes techniques qui sont aujourd’hui disponibles."

Un déploiement dans les prochaines semaines

Pour le moment, les autorités sont occupées à élaborer un bilan des tests disponibles. Une étude de marché et de leur efficacité en quelque sorte. "Oui, il y aura un déploiement dans les prochaines semaines de ces tests en Belgique avec, toujours la notion de 'qui ?' et dans quel contexte on peut retirer le plus d’information", a précisé Emmanuel André.

Autrement dit, un ordre des priorités sera établi par les autorités. " Du jour au lendemain, 11 millions de personnes ne pourront pas être testées. C’est une réalité que tout le monde connaît", a ajouté le porte-parole. Mais, dit-il, "dans les prochaines semaines, il y aura une mise à disposition progressive de ce type de tests".