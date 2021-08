Coronavirus: où et comment se faire vacciner alors que la fermeture progressive des centres de vaccination est enclenchée ?

Le centre de vaccination du Heysel ferme ce 10 août. D’autres centres de vaccination de la capitale fermeront leurs portes d’ici la fin août. En Wallonie aussi, de nombreux centres cesseront leurs activités à la fin du mois d’août. Au sud du pays, il ne restera que 16 centres où la vaccination contre le Covid-19 sera encore possible.

A la fin du mois, la vaccination s’arrêtera dans les centres d’Uccle (27 août), d’Anderlecht (28 août), de Schaerbeek et Woluwé Saint-Lambert (31 août).

A la mi-août, c’est le site de vaccination de l’Hôpital militaire qui cessera ses activités pour l’essentiel du public. Il ne restera ouvert que le mardi et le jeudi pour les Belges établis à l’étranger et certains publics spécifiques.

Actuellement, la capitale compte dix centres de vaccination répartis sur son territoire. Parmi eux, six vont fermer progressivement.

Dans la capitale, quatre centres de vaccination resteront accessibles au public jusqu’à la fin octobre. Il s’agit des centres de Molenbeek, Pachéco, Forest et Woluwé Saint-Pierre.

D’ici là, il reste aussi possible de se faire vacciner via les "vacci-bus" qui sillonnent les quartiers bruxellois où le taux de vaccination reste faible. Les lieux et horaires sont consultables ici.

Les Bruxellois peuvent prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de leur choix sur Bru-vax, ou appeler le call-center au 02 214 19 19.

Enfin, les +12 ans ont aussi la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous.