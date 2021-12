Coronavirus : "On a rien vu Chef", le monde culturel résiste, les pouvoirs regardent ailleurs et le politique tangue

"Injuste", "Illogique"," Incompréhensible", "Incohérent"....depuis mercredi soir et l'annonce du Comité de concertation de vouloir fermer à partir de ce dimanche, les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle, le monde de la Culture est vent debout. Vent debout pour réagir, riposter, s'indigner et surtout, résister. Ce dimanche, un peu partout dans le pays, des cinémas, des théâtres et des salles de spectacle resteront ouverts et tourneront normalement malgré la décision du Comité de concertation. Ils resteront ouverts non pas en cachette en faisant rentrer le public par l'arrière. Non, au vu de tous, avec fierté pour résister.

Et chacun va laisser faire, le politique est déstabilisé " Regardons ailleurs", "On a rien vu Chef" ou "Circulez, il n'y a rien à voir", ce sont les titres à la mode aujourd'hui et sans doute dans les semaines qui viennent du côté du monde politique et du monde judiciaire. Le politique renvoyant au judiciaire qui explique qu'il a autre chose à faire de plus important. Bref, une résistance de la Culture avalisée et acceptée.

Ce dossier a déstabilisé plus que jamais, le monde politique. Une décision a été prise au Comité de concertation et depuis mercredi soir, une grande part du monde politique la botte en touche sans vergogne et avec fierté. Les bourgmestres. Ils n'ont rien décidé et n'ont pas été consultés. Les partis de l'opposition. Ils n'ont rien décidé et n'ont pas été consultés. Jusque là, rien de très surprenant. Mais la surprise vient surtout des partis au pouvoir, des partis qui avaient des représentants au Comité de concertation. Pas des sous-chefs, pas de simples collaborateurs. Mais des vice-premiers ministres et des ministres-présidents qui étaient autour de la table. Avec certains qui dès la sortie de la réunion et avant la conférence de presse traditionnelle suivant un Comité de concertation, disaient déjà qu'ils étaient opposés à certaines mesures prises. Le ton était donné. La résistance du monde la Culture était avalisée et acceptée.

La fronde va laisser des traces La fronde du monde de la Culture apparaît pour beaucoup comme un "combat juste et logique". Notamment après les efforts déjà accomplis par le secteur mais aussi les difficultés rencontrées depuis mars 2020 entre le yoyo des fermetures et réouvertures. Mais, dans le même temps, pour tout frondeur, son combat est toujours juste. Et, à l'avenir, sur bien d'autres dossiers, les citoyens, les syndicats ou toute association revendiquant ou dénonçant quelque chose, pourront évoquer et se servir ce qui va se passer aujourd'hui, pour dire non à une décision prise par le monde politique. Invoquant son côté "injuste, illogique, incompréhensible ou incohérent..." Avec des bourgmestres, des partis d'opposition et même des partis au pouvoir qui expliqueront qu'ils comprennent les critiques. Tout cela laissera des traces. Le monde la Culture a ouvert une brèche. Une brèche dans l'adhésion face au Covid? C'est une des questions du moment, les citoyens, à travers ce qui se passe, vont-ils moins suivre les décisions prises pour lutter contre le Covid? Jusqu'à présent, face à la gravité de la situation, une grande majorité de citoyens ont toujours adhéré aux mesures. Exemples parmi d'autres: le port du masque a été accepté par beaucoup. Même pour les enfants. Et la vaccination a dans l'ensemble très bien fonctionné. Les citoyens ont joué le jeu. Mais lorsque la décision ne semble pas tenir la route ou ne tient pas la route, ça ne passe visiblement pas ou plus. Pour Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke, laisser traîner les choses serait un pari risqué surtout que la pandémie est loin d'être finie. Les prochains jours risquent d'être animés.