Coronavirus : nouvelle réunion du Codeco, que faut-il en attendre ?

Ce mardi après-midi se tient un comité de concertation pour examiner la situation sanitaire. Le gouvernement fédéral veut faire le point avec les entités fédérées sur les mesures en vigueur, alors que l’épidémie reprend vigueur.

L’objectif est en effet de rappeler au plus vite les règles avant le congé de Toussaint. Sans attendre. Alors que les chiffres se dégradent – contaminations et progressivement hospitalisations en hausse – même si la vaccination atténue la vague. Les autorités réinsisteront donc encore une fois sur la nécessité de se faire vacciner pour tous, sur la troisième dose pour les plus de 65 ans et les immunodéprimés, sur l’importance du télétravail au sein des entreprises, sur le respect des gestes barrières enfin. Et on reparlera notamment du maintien du port du masque dans les transports en commun, mais aussi dans les espaces intérieurs, l’Horeca et les magasins. Un grand retour forcé du masque dans les magasins du nord du pays surtout, où il avait disparu ces dernières semaines. La Flandre est repassée en rouge sur la carte Covid, comme les autres Régions.

La Flandre est mise sous pression pour appliquer aussi un Covid Safe Ticket comme à Bruxelles déjà et en Wallonie à partir du 1er novembre, sauf que la N-VA en refuse toujours une application généralisée. Le gouvernement Jambon se déchire sur la question depuis plusieurs semaines. Vendredi, au terme du gouvernement flamand, l’idée d’une application locale à la demande de certains bourgmestres pour quelques événements locaux faisait son chemin… mais pas d’application à l’échelle de toute la Région.

Le gouvernement fédéral s’apprête à activer la "Loi Pandémie", et à déclarer la situation d’urgence épidémique pour une durée maximale de 3 mois.