Coronavirus : masques, vaccination obligatoire, Covid Safe Ticket.. Que va décider le comité de concertation ?

A quelques heures de ce nouveau rendez-vous politique, où en est la campagne de vaccination ? Ce vendredi, 71,9% de la population totale de la Belgique est complètement vaccinée. Mais ce chiffre global cache des disparités entre Régions. La Flandre est en tête avec près de 80% de totalement vaccinés. Suivent la Wallonie (presque 67%) et la Communauté germanophone (62%).

Le comité de concertation se réunira ce vendredi à 14h. Les représentants des différents gouvernements du pays se retrouveront au Palais d’Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l’évolution de la situation épidémiologique et se prononcer sur les mesures toujours en vigueur, en particulier le port du masque.

Conséquence, la situation hospitalière se dégrade en Région bruxelloise. Plus de 25% de la capacité des lits en soins intensifs est occupée par des patients Covid (contre 8 à 11 % en moyenne dans le reste du pays). Par ailleurs, plus de 20% des hospitalisations à Bruxelles concernent des personnes de retour de voyage.

Et à Bruxelles ? A l'heure actuelle, 50,2% de toute la population bruxelloise est totalement vaccinée. Selon les derniers chiffres par commune publiés par Sciensano, qui s’arrêtent au dimanche 12 septembre, une grande majorité des communes (11 des 19 communes) sont même en dessous des 50 % de vaccination : Anderlecht, Berchem Saint-Agathe, Bruxelles, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Forest.

Face à cette situation, la présidente du groupe d’experts qui conseillent le gouvernement (GEMS), Erika Vlieghe, a mis en garde dès dimanche contre la tentation de relâcher trop vite les mesures , notamment le port du masque. Un rapport du GEMS datant de mardi va d'ailleurs dans ce sens. Il adresse un avertissement aux dirigeants politiques face à une remontée des contaminations et des hospitalisations à la faveur de l’automne et demande qu’un plan d’urgence soit mis en place si la situation venait à se détériorer.

Concernant le masque donc, le comité de concertation devrait définir un nombre de règles communes pour tout le pays concernant l’utilisation du masque, une sorte de "socle fédéral". Cependant, chaque Région pourra décider d’être plus stricte ou plus souple. L'idée serait donc de passer du "Masque obligatoire partout sauf" à "Plus de masque sauf...".

Il est probable que Bruxelles et la Wallonie soient plus sévères que la Flandre.