Coronavirus: les voyages à l'étranger sont déconseillés, un call center spécial est lancé

Le SPF Affaires Étrangères déconseille tous les voyages à l'étranger, peut-on lire sur le site du SPF Affaires étrangères : "Des mesures sont prises dans le monde entier en vue de freiner la propagation du Coronavirus Covid-19 et d’enrayer la pandémie. Tant de pays adoptent des mesures de quarantaine ou ferment leurs frontières qu’un franchissement normal de celles-ci ne peut être garanti. Le risque que des citoyens belges se retrouvent bloqués est très élevé. Il est dès lors conseillé de reporter tous les voyages à l’étranger. Les personnes se trouvant actuellement à l’étranger doivent en premier lieu s’adresser aux autorités locales, à leur agence de voyage, tour-operator ou compagnie aérienne, pour assistance. En cas d’urgence, l’Ambassade de Belgique compétente pour le pays dans lequel on se trouve peut être contactée."

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, a décidé d’ouvrir le call center des Affaires étrangères afin de prêter, dans toute la mesure du possible, une assistance consulaire aux compatriotes à l’étranger qui sont confrontés à des difficultés suite aux mesures de restrictions relatives au Coronavirus.

Le call center est accessible au numéro 02/501 4000 de 9h00 à 20h00.

Bloqué.e à l'étranger?

Vous êtes à l'étranger et vous ne connaissez pas la marche à suivre? "Prenez d'abord contact avec votre tour operator et votre compagnie aérienne. Les ambassades et consulats sont présents sur place. Le cas échéant, il est aussi conseillé de prendre contact avec les autorités locales", explique le Philippe Goffin.

Pour toutes questions relatives aux mesures prises en Belgique en lien avec le coronavirus, consultez ce site ou appelez le 0800/14 689.

Alors que le Maroc annonce avoir suspendu les vols vers et au départ de la Belgique, le ministre libéral temporise : "Je suis en contact permanent avec mon homologue marocain, les ambassades, les compagnies aériennes et les tour operators pour permettre un rapatriement de nos ressortissants qui sont pour l’instant au Maroc."

Philippe Goffin ajoute que la situation est évaluée au fur et à mesure, mais n'exclue pas que cela pourrait durer plusieurs semaines.

Vols spéciaux pour touristes bloqués

Le Maroc, qui a suspendu les liaisons aériennes et maritimes vers plusieurs pays européens dont la France et la Belgique, a autorisé des vols pour permettre aux touristes français bloqués de rentrer chez eux, a annoncé samedi le président français Emmanuel Macron.

Des discussions sont en cours au cas par cas avec d'autres pays pour permettre d'autres vols spéciaux, selon les informations obtenues par l'AFP à Rabat. Quelques avions sont déjà partis vers la France, la Belgique ou l'Algérie depuis la suspension des vols vers plusieurs pays européens, selon des informations concordantes.