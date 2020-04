Coronavirus: les villes et communes flamandes demandent aux autorités un cadre concernant les masques

Union des villes et communes wallonnes pour coordonner la distribution des masques - JT 19h30 -... C'un peu le règne de la débrouille dans la distribution des masques. L'union des villes et des communes voudrait mettre un peu d'ordre dans tout cela et s'adresse au fédéral. Son président, Maxime Day est en direct avec nous... Que demandez-vous exactement ? Le fédéral a annoncé la mise en place d'une task force., des sociétés seront désignées pour la production locales de masques. Cela ne va pas assez vite selon vous ?