Coronavirus : les proclamations et fêtes de fin d’année autorisées dans les écoles, sous strictes conditions

Les écoles en Wallonie et à Bruxelles seront autorisées à organiser des proclamations de résultats, des réunions de parents ainsi que les traditionnelles fêtes et spectacles de fin d’année, mais avec un public limité et sous strictes conditions sanitaires pour limiter les risques de contagion au coronavirus.

Dans une circulaire adressée jeudi aux établissements, la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) précise que ces événements, s’ils sont organisés en intérieur, ne pourront accueillir que 50 personnes maximum, les enfants de moins de 12 ans compris.

Assis + masques

Ce public devra impérativement être assis et devra porter un masque (pour les plus de 12 ans), les distances de sécurité devront être respectées, l’aération devra être bonne et aucun repas ou boisson ne pourra être servi en intérieur.

A l’extérieur, les règles sont heureusement plus souples. Les écoles pourront ainsi accueillir jusqu’à 400 personnes, assises ou debout, enfants de moins de 12 ans compris.

Réservations

Il est recommandé aux écoles d’organiser un système de réservation pour éviter de dépasser ces jauges.

Les personnes présentes de plus de 12 ans devront porter un masque y compris à l’extérieur. Les distances de sécurité devront être observées.

Des boissons et des repas pourront être servis et consommés, mais uniquement à table, lesquelles devront être espacées de 1,5 mètre au moins. Aucun service au bar ne sera permis. Les écoles devront prévoir du gel hydroalcoolique.

A partir du 9 juin également, les élèves seront à nouveau autorisés à utiliser les transports en commun pour d’éventuelles activités organisées extra-muros. Jusqu’à cette date, ils devront y aller à pied ou dans un véhicule strictement réservé pour eux. Les activités avec nuitées restent strictement interdites jusqu’à la fin de l’année scolaire.