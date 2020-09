Coronavirus : "les prises de position divergentes et publiques des scientifiques sont la recette pour l'inaction"

Beaucoup d’experts s’expriment depuis plusieurs mois sur cette crise sanitaire. Mais leurs visions et leurs analyses divergent fortement dans certains cas et provoquent dès lors beaucoup de confusion dans l’esprit des citoyens. Alors est-ce que les experts s’expriment parfois à tort et à travers. Pour Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires Saint Luc, il faut déjà voir ce que l’on entend par le mot expert.

"On a commencé à parler du Covid-19 seulement en janvier dernier, il y a donc à peine quelques mois. Donc, je ne suis pas certaine qu’on peut être qualifié d’expert. Moi, je m’exprime en tant qu’infectiologue donc en tant que médecin qui soigne des patients et même mon regard peut être biaisé parce que je suis dans un hôpital à Bruxelles. Je n’ai donc pas nécessairement une vue générale. Et puis je pense aussi qu’il faut avoir l’humilité de s’exprimer dans les domaines que l’on connaît. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas virologue".

Marius Gilbert épidémiologiste à l’ULB ajoute que le débat scientifique sur ces questions-là est fondamental. "On n’attend pas des scientifiques qu’ils aient tous la même analyse, la même interprétation de la situation. Par contre, comme le dit le virologue Peter Piot, les prises de position divergentes et publiques des scientifiques sont la recette pour l’inaction. Et je pense que cette phrase doit résonner dans l’esprit de tous les scientifiques qui s’expriment dans ce débat public. Le débat est utile mais dans de bonnes conditions et pas au travers de carte blanche ou de prise de position d’un expert vis-à-vis de l’autre".