Coronavirus : les masques et le gel hydroalcoolique sont désormais uniquement disponibles sur ordonnance

Les masques et le gel hydroalcoolique, ainsi que cinq autres produits de protection et de désinfection sont désormais disponibles uniquement sur ordonnance, indique un arrêté du ministre de l’Economie publié dans Le Moniteur. Il s’agit d’équipements de "protection individuelle et de biocides" dont la vente est "uniquement autorisée aux officines agréées". Il faudra donc qu’ils soient prescrits par un professionnel de santé, comme un médecin.

Parmi la liste des produits concernés, on trouve les masques FFP2 et FFP3, les gels hydroalcooliques, mais aussi les tabliers et les lunettes de protection, les gants manche longue en nitrile d’au moins 300 mm ainsi que l’alcool pour les mains et le peroxyde d’hydrogène, un antiseptique.