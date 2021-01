Coronavirus: les contrôles répressifs du respect du télétravail sont en cours

"Aujourd’hui, le gouvernement a prévenu la majorité de la population. Tous les employeurs peuvent s’attendre à ce qu’on aille faire un contrôle. On a plus de 1000 inspecteurs qui ont été mis sur le terrain pour pouvoir faire ces contrôles", explique Alan Biot, inspecteur social pour le contrôle du bien-être à Bruxelles. L’entreprise n’est pas avertie de la venue de l’équipe d’inspection.

Le contrôle sera vaste. Il concernera le respect des mesures sanitaires : distance entre travailleurs, parois de séparation le cas échéant, mise à disposition de gel hydroalcoolique, par exemple. Le contrôle visera bien sûr, aussi le respect de l’obligation du télétravail. Les inspecteurs vérifient d’abord si l’entreprise a réalisé une analyse du risque. L’entreprise doit avoir évalué les risques pris par son personnel.

En fonction de ses activités, elle doit aussi disposer d’un plan qui permet de calculer les besoins de l’entreprise et déterminer les fonctions qui peuvent être mises en télétravail. "C’est là-dessus qu’on va se baser. Il faut que cela corresponde à la réalité. Lors du contrôle, on va vérifier. Une personne qu’on trouve sur le lieu de travail, on va l’interroger sur la fonction qu’elle exerce et on va comparer avec la liste que l’employeur a faite des fonctions essentielles pour son entreprise", explique Damien Delatour, directeur général de l’Inspection du Travail, contrôle des lois sociales.

Dans le cas de l’usine Audi Forest, 10% environ des 4000 personnes employées sur le site ont pu être mis au télétravail, selon les plans réalisés par l’entreprise. Ce sont essentiellement des fonctions administratives, dans les services financiers et au service du personnel qui sont en télétravail. Pour les autres travailleurs, notamment ceux des chaînes de production, l’organisation du travail a été adaptée pour permettre le respect des distances entre travailleurs. Le port du masque est aussi obligatoire. Ces mesures n’auraient pas affecté le rythme de la production, indique la direction.