Coronavirus : les chiffres de l'ONSS montrent à quel point le volume de travail s'est effondré

L’ONSS vient de publier des statistiques provisoires pour le second trimestre 2020. On y mesure clairement l’impact que la crise du Coronavirus a eu sur l’activité des travailleurs en Belgique, en comparant ce qu’il s’est passé avec la situation en 2019.

Relativement peu de pertes d’emplois, mais énormément d’heures non prestées

Contrairement aux craintes qui ont été formulées en pleine crise du Coronavirus, en plein lockdown, les pertes d’emplois ont été relativement limitées. 17.000 emplois ont été perdus au 2e trimestre, à peine plus, 0,4%, que les emplois perdus en 2019 à la même époque.

En revanche, si les travailleurs ont, globalement, conservé leur emploi pendant la crise, ils ont travaillé beaucoup moins. Le volume de travail s’est effondré : -13,6% à un an d’écart. Si toutes ces heures de travail non prestées devaient être transformées en pertes d’emploi, ce sont 452.700 emplois en équivalents temps plein qui auraient disparu. " C’est énorme ", analyse Philippe Defeyt, de l’Institut pour un Développement Durable (IDD). " Ce sont des personnes qui ont été au chômage temporaire, au chômage partiel. Pour une petite partie, ce sont aussi des personnes qui ont été malades et qui n’ont pas travaillé tout ou partie du deuxième trimestre de 2020 ", explique l’économiste Philippe Defeyt.

Dans certains secteurs, 20% d’heures de travail en moins

Sans surprise, ce sont dans des secteurs comme l’horeca, le tourisme, certains secteurs administratifs, l’intérim que cette diminution du volume de travail est la plus grande. Dans ces secteurs-là, " on dépasse les 20% de recul. Plus d’un cinquième des heures de travail ont été perdues ", analyse Philippe Defeyt. Bruxelles a souffert proportionnellement plus que les deux autres régions du pays, probablement parce que certains secteurs d’activité, comme l’horeca et la culture, y sont plus représentés qu’ailleurs.

Ce sont les jeunes qui ont été les plus touchés. Ils ont plus souvent perdu leur emploi (-6,2% d’emplois). Ils ont aussi été les plus nombreux à être concernés par les arrêts de travail (-24,4% d’heures de travail qu’en 2019).

Les hommes ont plus souvent perdu leur emploi que les femmes. Quant au recul du volume de travail (les heures prestées), il a concerné autant les femmes que les hommes. Malgré la crise, le nombre d’emplois a continué d’augmenter chez les 50-64 ans.

Quel sera l’impact de cette réduction du volume de travail ?

Jeudi, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, Alexander De Croo comparait la crise actuelle à celles de 2008 et celle de la Grande Dépression, dans les années’30, estimant même la crise du Coronavirus plus importante. Pour l’économiste Philippe Defeyt, c’est un parallèle intéressant à faire. " Au début de la crise de 1929, on a constaté une augmentation du chômage temporaire. Toute la question maintenant est de savoir dans quelle mesure la perte d’activité va se traduire, non pas par moins d’heures de travail prestées dans l’économie belge, mais par plus de personnes qui perdront de manière définitive leur emploi ", alarme Philippe Defeyt.



De plus, la diminution du volume de travail (les heures prestées) entraîne une diminution de revenus pour les travailleurs concernés. " Il y a beaucoup plus d’acteurs économiques, salariés et indépendants qui n’ont pas perdu leur emploi, mais qui ont perdu beaucoup de revenus. D’abord au travers du chômage partiel, mais aussi parce qu’on a réduit les heures de travail supplémentaires. Tout cela est détruit et conduit à des réductions de salaires qui peuvent être importantes ", explique Philippe Defeyt. Cette analyse ne vaut que pour le 2e trimestre. Impossible pour le moment de prévoir les pertes d’emplois du 3e trimestre. Au cœur de la crise, le Bureau Fédéral du Plan craignait 100.000 pertes d’emplois. " La seule chose qu’on sait, et qui se confirme, c’est que le chômage augmente relativement peu, à un an d’écart et n’est pas du tout en phase avec les prévisions catastrophiques du mois de mars ou du mois d’avril où l’on annonçait une augmentation très importante du chômage ", explique Philippe Defeyt.

Si impact il devait y avoir sur les chiffres du chômage, il pourrait donc être décalé et n’intervenir que plus tard. La question est à présent de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse.