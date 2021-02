Coronavirus : les centres de fitness sortiront à nouveau dans la rue jeudi

Après leur action symbolique de dimanche, les centres de fitness se feront à nouveau entendre jeudi pour réclamer le droit de rouvrir leurs portes.

Le secteur se dit "étonné" et fait part de son "incompréhension" à la suite de la conférence de presse du Premier ministre Alexander De Croo lundi.

Une délégation représentant le secteur se rendra jeudi jusqu’aux cabinets du Premier ministre et du ministre de la Santé ainsi que dans "d’autres lieux stratégiques à Bruxelles et aux alentours".

Pour les acteurs du secteur, touché par une fermeture depuis sept mois, l’activité en centres de fitness peut tout à fait se dérouler de manière sûre, avec port du masque, respect des distances et une ventilation optimale.

En outre, insistent-ils, entre les deux confinements, durant cinq mois, 20 millions de visiteurs ont été enregistrés dans des clubs de fitness et "aucune source d’infection n’y a été constatée par le suivi des contacts".

Le secteur veut donc rouvrir le plus vite possible pour favoriser le bien-être des citoyens. "Les données et la science montrent que la remise en forme est essentielle pour la santé mentale mais aussi physique."