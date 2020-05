Coronavirus : les Belges peuvent désormais franchir la frontière pour voir leur famille et faire leurs courses, sauf vers la France

Les visites familiales au-delà des frontières du pays sont à nouveau possibles à partir de ce samedi, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem. De son côté, au micro de la RTBF, le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin précisait que la mesure permettait également aux personnes de passer la frontière afin de faire du shopping. Une mesure à nuancer. En effet, les Belges sont bien autorisés à rendre visite aux membres de leur famille résidant en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas. Ils peuvent également traverser la frontière pour faire des achats dans ces pays, à condition de respecter les mesures en vigueur. Ces autorisations ne concernent cependant pas la France, où seuls les déplacements essentiels sont permis, précisent les Affaires étrangères.

" Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits. Par dérogation à l'alinéa premier, il est autorisé de rendre visite aux membres de la famille qui habitent dans un pays limitrophe, tout en respectant les conditions prévues à l'article 5bis, paragraphes 2 et 3, ainsi que de faire ses courses dans un pays limitrophe."

Les visites n'étaient plus possibles depuis le 20 mars, lorsque les frontières ont été fermées aux déplacements non essentiels. Dans le cadre de la stratégie de sortie, il est autorisé, depuis le 10 mai, de rendre visite à maximum quatre personnes sur le territoire national.

Le ministre a demandé au Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GEES) un avis sur une application de la mesure aux visites transfrontalières. Il a en outre eu plusieurs entretiens avec ses confrères des cinq pays voisins (Pays-Bas, France, Allemagne, Luxembourg et Grande-Bretagne) sur ce dossier.